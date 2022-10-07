Motosikletin çarptığı yaya, 9 günlyük yaşam mücadelesini kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilesinde yaya geçidinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Tesadüfen olay yerinde bulunan ilçe sağlık müdürü yaralılara ilk müdahaleyi yaptığı anlar ve kaza anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti

Antalya Caddesi üzerinde 9 gün önce meydana gelen kazada, Murat D'nin kullandığı motosiklet, yaya geçidinden geçen Sefer Kaynar'a çarptı. Kazada sürücü ve yaya yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, ağır yaralanan Sefer Kaynar'a ilk müdahaleyi, yoldan geçen İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Er yaptı. Sefer Kaynar, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Kaynar, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.