Motosikletin çarptığı yaya, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Motosikletin çarptığı yaya, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

08.10.2022 00:57
Motosikletin çarptığı yaya, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilesinde yaya geçidinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilesinde yaya geçidinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Tesadüfen olay yerinde bulunan ilçe sağlık müdürü yaralılara ilk müdahaleyi yaptığı anhlar ve kaza anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

Antalya Caddesi üzerinde 9 gün önce meydana gelen kazada, Murat D'nin kullandığı motosiklet, yaya geçidinden geçen Sefer Kaynar'a çarptı. Kazada sürücü ve yaya yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, ağır yaralanan Sefer Kaynar'a ilk müdahaleyi, yoldan geçen İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Er yaptı. Sefer Kaynar, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Kaynar, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletin çarptığı yaya, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletin çarptığı yaya, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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