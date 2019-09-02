Son Dakika Haberleri: Motosikletin çarptığı yaya öldü, 2 yaralı
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Motosikletin çarptığı yaya öldü, 2 yaralı

2 saat önce

ELAZIĞ'da motosikletin çarptığı Fevzi Süslü hayatını kaybetti.

Motosikletin çarptığı yaya öldü, 2 yaralı, System.String[]

ELAZIĞ'da motosikletin çarptığı Fevzi Süslü hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. B.K. yönetimindeki 23 LN 060 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Süslü'ye çarptı. Kazada Süslü ile motosiklette yere savrulan sürücü B.K. ve arkasında oturan T.Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan Fevzi Süslü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Motosiklet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:49 Kaynak: DHA
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