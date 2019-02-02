Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı
48 dakika önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
Samsun
'un İlkadım
ilçesinde bir motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
Furkan G'nin (24) kullandığı 55 BT 169 plakalı motosiklet, ilçede yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Akdağ
'a (65) çarptı.
Akdağ, olay yerine çağrılan ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet
sürücüsü Furkan G. ise gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:34 Kaynak: AA
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