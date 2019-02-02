Son Dakika Haberleri: Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

48 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Furkan G'nin (24) kullandığı 55 BT 169 plakalı motosiklet, ilçede yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Akdağ'a (65) çarptı.

Akdağ, olay yerine çağrılan ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Furkan G. ise gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:34 Kaynak: AA

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