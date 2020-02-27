Motosikletin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

7 saat önce

Motosikletin çarptığı yaya yaralandıADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü Yıldırım (50) motosiklet çarpmasıyla yaralandı.

Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü Yıldırım (50) motosiklet çarpmasıyla yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Ali Özcan Devran idaresindeki 02 AAD 749 plakalı motosiklet, yolun karşına geçmeye çalışan Şükrü Yıldırım'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularal yaralanan Yıldırım, çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Şükrü Yıldırım, Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:12 Kaynak: DHA
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