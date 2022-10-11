Motosikletin çarptığı yaya, yaralandı - Son Dakika
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Motosikletin çarptığı yaya, yaralandı

11.10.2022 14:07

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Beşeylül Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Kılınç'a (72), Barış Selbes (37) yönetimindeki 45 ZC 2858 plakalı motosiklet çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Kılınç'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Ali Kılınç, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletin çarptığı yaya, yaralandı - Son Dakika

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