Motosikletin genç yeteneği Bahattin Sofuoğlu, şampiyonluk için gazlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Motosikletin genç yeteneği Bahattin Sofuoğlu, şampiyonluk için gazlayacak - Son Dakika Spor

Motosikletin genç yeteneği Bahattin Sofuoğlu, şampiyonluk için gazlayacak

7 saat önce

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda yeni sezon öncesi hazırlıklarını Sakarya'da sürdüren milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, bu yıl iyi bir çıkış yakalayıp birinci olmak istiyor.

Motosikletin genç yeteneği Bahattin Sofuoğlu, şampiyonluk için gazlayacak, System.String[]

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda yeni sezon öncesi hazırlıklarını Sakarya'da sürdüren milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, bu yıl iyi bir çıkış yakalayıp birinci olmak istiyor.

Geçen yıl beklentilerin altında bir performans sergileyen motosikletin genç yeteneklerinden Bahattin Sofuoğlu, yeni sezonun başlamasına kısa süre kala hazırlıklarına AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu yönetiminde devam ediyor.

Akyazı'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde antrenmanlarını gerçekleştiren milli sporcu, yarışlar başlayana kadar formunu en üst seviyeye çıkarabilmek için ter döküyor.

Sofuoğlu: "Bu sene biraz daha fazla çalışıyoruz"

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi Kenan Sofuoğlu ağabeyinin önderliğinde yaptıkları kış kampının çok güzel geçtiğini ve çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Yeni sezonu umutla beklediğini dile getiren Bahattin, "Geçen sezon gerçekten çok çalıştım ama olmadı, nasip değilmiş. Bu sene biraz daha fazla çalışıyoruz, daha çok istiyoruz. Hedeflerimiz var, hayırlısıysa olacak." ifadelerini kullandı.

İyi bir sporcu olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını aktaran Bahattin, şunları kaydetti:

"Kenan (Sofuoğlu) ağabeyimin yardımlarıyla, istediklerini yapmaya çalışacağım. Antrenmanlarda Kenan ve Toprak (Razgatlıoğlu) ağabeylerim gerçekten bizi zorluyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onlarla antrenman yaptığımız zaman birçok şey öğreniyoruz. Her antrenman bizim için şans. Bu şansı değerlendirmeye çalışıyoruz. Vücudu ne kadar zorlarsanız, o kadar gelişiyorsunuz. O nedenle sık ve zorlu antrenmanlar yapmaya çalışıyorum."

Kenan Sofuoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Yamaha Türkiye'nin desteğiyle katılacağı şampiyonaya dünyanın birçok ülkesinden genç yarışçıların geleceğini vurgulayan milli sporcu, bu sezon başarılı olup ülkesine gurur yaşatmak istediğini sözlerine ekledi.

Kenan Sofuoğlu, Sakarya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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