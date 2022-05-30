Motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza güvenlik kamerasında

30.05.2022 20:28
Motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza güvenlik kamerasında

BURSA'nın İnegöl ilçesinde S.Y (17) isimle genç kızın kullandığı motosiklet, hafif ticari araca yandan çarptıktan sonra devrildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde S.Y (17) isimle genç kızın kullandığı motosiklet, hafif ticari araca yandan çarptıktan sonra devrildi. Motosiklette yolcu olarak bulunan Elif Tohumcu'nun (17) yaralandığı kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Cangül Sokaktan çıkan S.Y.'nin kullandığı 45 KB 4805 plakalı motosiklet, sokak üzerinde seyir halinde olan Alperen Göktürk (23) yönetimindeki 16 ADY 527 plakalı hafif ticari araca yandan çarptıktan sonra devrildi. Kazada motosikletin sürücüsü S.Y. ile yolcu olarak bulunan Elif Tohumcu metrelerce sürüklendi. Vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde S.Y.'nin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlenirken, Elif Tohumcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. kaza ile ilgili başlatılan inceleme kapsamında polis merkezine götürülen motosiklet sürücüsü S.Y., ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.


Motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza güvenlik kamerasında
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Kaynak: DHA

Motosiklet, İnegöl, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika


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