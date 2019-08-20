Son Dakika Haberleri: Motosikletin heybesinde tehlikeli yolculuk
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Motosikletin heybesinde tehlikeli yolculuk

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halinde olan bir motosikletin heybesinde iki çocuğun bulunması yürekleri ağza getirdi.

Motosikletin heybesinde tehlikeli yolculuk, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halinde olan bir motosikletin heybesinde iki çocuğun bulunması yürekleri ağza getirdi.

Nizip Sanayi Sitesi civarlarında plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen motosikletin semerinde iki çocuğun yolculuk ettiğini görenler, durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen sürücü, motosikletin heybesinde sağında ve solunda 2 çocuğu bindirmesi ve motosikletin gidonunda içi dolu çuvalla yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu. - GAZİANTEP
Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:43 Kaynak: İHA
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