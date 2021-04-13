Motosikletin iş yerine girdiği kaza kask kamerasında - Son Dakika

FATİH'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin ön kısmı yol kenarındaki iş yerine girdi. Kaza anı saniye saniye motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde Mürsel Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sahil yolunda ilerleyen motosiklet sürücüsü otobüsle hafif ticari araç arasından geçmeye çalıştığı sırada sağa manevra yapan araçla çarpıştı. Motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında bulunan kapalı bir iş yerinin camına çarptı. Motosikletin ön kısmı iş yerine girerken, şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza anı saniye saniye motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.