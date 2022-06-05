Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı: 2 yaralı

05.06.2022 18:39

Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı: 2 yaralı Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin kadına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı: 2 yaralı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin kadına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Sahil Caddesi üzeri Samsun-Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Cem K. idaresindeki motosiklet, yaya geçidini kullanarak karşı şeride geçmeye çalışan Beyhan A. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve kadın savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan iki kişinin yaralandığı kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı: 2 yaralı
Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı: 2 yaralı
Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı: 2 yaralı
Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı: 2 yaralı
Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı: 2 yaralı
Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı: 2 yaralı
Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı: 2 yaralı
Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil böyle çarptı Kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil böyle çarptı Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 18:54:59. #1.12#
SON DAKİKA: Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement