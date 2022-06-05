Kaza, Sahil Caddesi üzeri Samsun-Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Cem K. idaresindeki motosiklet, yaya geçidini kullanarak karşı şeride geçmeye çalışan Beyhan A. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve kadın savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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