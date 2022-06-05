Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı: 2 yaralı
ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin kadına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, Sahil Caddesi üzeri Samsun-Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Cem K. idaresindeki motosiklet, yaya geçidini kullanarak karşı şeride geçmeye çalışan Beyhan A. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve kadın savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan iki kişinin yaralandığı kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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