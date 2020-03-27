Motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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Motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
33 dakika önce
Isparta'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Isparta'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
S.D idaresindeki 32 AY 429 plakalı kamyonet, Yedişehitler Mahallesi 2921 Sokak'ta, karşı yönden gelen M.Ü yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosikletteki O.A. ve H.A.K, yaralandı.
Ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:17 Kaynak: AA
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