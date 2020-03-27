Motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosikletteki O.A. ve H.A.K, yaralandı.

S.D idaresindeki 32 AY 429 plakalı kamyonet, Yedişehitler Mahallesi 2921 Sokak'ta, karşı yönden gelen M.Ü yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Isparta 'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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