Manisa'nın Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesi D-565 karayolu Balıkesir Akhisar istikametinde saat 15.00 sıralarında Eren Herdem (21) idaresindeki 34 EMK 406 plakalı motosiklet, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Genç adam kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Eren Herdem'in aslen Uşaklı olduğu ve İstanbul 'da ikamet ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Balıkesir, Kırkağaç, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletin kontrolünü kaybeden genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.