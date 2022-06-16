Motosikletin kontrolünü kaybeden genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Motosikletin kontrolünü kaybeden genç hayatını kaybetti

16.06.2022 21:48
Motosikletin kontrolünü kaybeden genç hayatını kaybetti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden genç sürücü, bariyerlere çarparak feci şekilde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden genç sürücü, bariyerlere çarparak feci şekilde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesi D-565 karayolu Balıkesir Akhisar istikametinde saat 15.00 sıralarında Eren Herdem (21) idaresindeki 34 EMK 406 plakalı motosiklet, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Genç adam kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Eren Herdem'in aslen Uşaklı olduğu ve İstanbul'da ikamet ettiği öğrenildi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa'da 300 kadın daha KADES uygulamasıyla tanıştı Manisa'da 300 kadın daha KADES uygulamasıyla tanıştı Akhisar'ın 3 mahallesinde 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Akhisar'ın 3 mahallesinde 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Kaynak: İHA

Balıkesir, Kırkağaç, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletin kontrolünü kaybeden genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:43 Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi
21:20 Elon Musk, 2024'teki ABD Başkanlık seçimlerinde destekleyeceği ismi açıkladı
19:26 Ağbaba İzmir'deki vatandaşlarla bir araya geldi: 10 liralık kahve aldım, eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu
21:00 TFF'de yeni gelişme! Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve üyeler istifalarını sundu
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi! Gündemde asgari ücret zammı yer aldı
20:23 YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Aydal, D-8'in büyük projesini açıkladı: Coin oluşturmak istiyoruz
20:17 Acun Ilıcalı Berat Özdemir'i istedi, Trabzonspor teklifi reddetti
20:05 Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada "Keşke AK Partililer de burada olsaydı" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi
19:47 Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu
19:13 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 21:53:17. #1.11#
SON DAKİKA: Motosikletin kontrolünü kaybeden genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement