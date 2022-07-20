Motosikletin kontrolünü kaybetti, park halindeki minibüse böyle kafa attı - Son Dakika
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Motosikletin kontrolünü kaybetti, park halindeki minibüse böyle kafa attı

20.07.2022 19:01

Motosikletin kontrolünü kaybetti, park halindeki minibüse böyle kafa attı Sancaktepe'de hızını alamayan motosikletli park halindeki minibüse kafa attı Sancaktepe, kaldırımda ilerleyen motosiklet sürücüsü park halindeki ticari araca hızını alamayarak kafa attı.

Motosikletin kontrolünü kaybetti, park halindeki minibüse böyle kafa attı

Sancaktepe'de hızını alamayan motosikletli park halindeki minibüse kafa attı

İSTANBUL - Sancaktepe, kaldırımda ilerleyen motosiklet sürücüsü park halindeki ticari araca hızını alamayarak kafa attı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, o ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kasksız motosiklet sürücüsü İsmail Ateş, motosikleti çalıştırdıktan sonra fren yerine kaza basınca kaldırımda park halinde bulunan servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü minibüse kafa attı. Kaza sonrası sürücü Ateş, yere savruldu. Savrulan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İlginç kazada motosiklet sürücüsü hafif bir şekilde yaralandı. Bu kadarına da pes dedirten kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Gazla freni karıştırdım"

Motosiklet kazasını yapan İsmail Ateş, "Motosiklet arabanın önündeydi gazla freni karıştırdım. Birden gaza bastığım gibi minibüs servisine çarptım. Sağlık durumum çok şükür iyi. Hastaneye gittim sağlık durumum iyi kaza sonrası esnaf arkadaşlar yardımıma koştu. Beni hastaneye götürdüler çok şükür bir sıkıntı yok" diye konuştu.

"Güm diye bir ses geldi"

Kazayı gören mahalle esnafı Musa Enül, "Kazanın olduğu anda tezgahta börek kesiyordum. Güm diye bir ses geldi. Bir baktım İsmail arkadaşımız yerde yatıyordu. İsmail kardeşimiz ayağa kalktı tekrar yere düştü. Uyanmadı hastaneye götürdük bir şey olmadı çok şükür geçmiş olsun" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Sancaktepe, Motosiklet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletin kontrolünü kaybetti, park halindeki minibüse böyle kafa attı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Motosikletin kontrolünü kaybetti, park halindeki minibüse böyle kafa attı - Son Dakika
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