Son Dakika Haberleri: Motosikletin lastiği patladı: 1 yaralı
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Motosikletin lastiği patladı: 1 yaralı

6 saat önce

Samsun'da motosikletin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Motosikletin lastiği patladı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da motosikletin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun- Ankara kara yolu Çivril Kavşağı'nda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görkem Güngör idaresindeki motosikletli kurye 55 ARR 39 plakalı motosikletle seyir halindeyken aracın lastiği patlayınca devrildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Ankara, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:23 Kaynak: İHA
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