Son Dakika Haberleri: Motosikletin Metrelerce Sürüklendiği Kaza Kameralara Yansıdı

Motosikletin Metrelerce Sürüklendiği Kaza Kameralara Yansıdı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki motosikletin önündeki araca çarparak metrelerce sürüklendiği kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Motosikletin Metrelerce Sürüklendiği Kaza Kameralara Yansıdı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki motosikletin önündeki araca çarparak metrelerce sürüklendiği kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, Siverek- Adıyaman karayolunun 2'inci kilometresinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosiklet, önündeki aracın aynasına çarptı. Çarpma sonucu dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Marketin önünde bekleyen vatandaşların yaşadığı panik görüntülere yansıdı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:47 Kaynak: İHA

Motosiklet, Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa
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