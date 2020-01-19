MOTOSİKLETİN METROBÜSLE ÇARPIŞMA ANI KAMERADA - Son Dakika
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MOTOSİKLETİN METROBÜSLE ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

6 saat önce

Erhan TEKTEN / İSTANBUL DHAMecidiyeköy'de metrobüs yolunda ilerleyen motosikletin, metrobüsle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

MOTOSİKLETİN METROBÜSLE ÇARPIŞMA ANI KAMERADA, System.String[]

Erhan TEKTEN/ İSTANBUL DHA

Mecidiyeköy'de metrobüs yolunda ilerleyen motosikletin, metrobüsle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile metrobüsteki 2 yolcu hastaneye kaldırıldı. Kaza anı metrobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolunda ilerleyen metrobüsün karşısında bir anda bir motosikletin çıktığı ve duramayarak metrobüsle çarpıştığı görülüyor. Çarpışan motosiklet ile sürücüsü savrulurken, metrobüsteki yolcuların da birbirlerinin düştüğü kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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Olay anına ilişkin metrobüs kamerası görüntüleri


Mecidiyeköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:08 Kaynak: DHA
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