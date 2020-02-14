MOTOSİKLETİN OTOBÜSTEN İNEN KADINA ÇARPMA ANI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel MOTOSİKLETİN OTOBÜSTEN İNEN KADINA ÇARPMA ANI KAMERADA - Son Dakika

MOTOSİKLETİN OTOBÜSTEN İNEN KADINA ÇARPMA ANI KAMERADA

6 saat önce

Üsküdar'da motosiklet, İETT otobüsünden inen kadına çarptı.

MOTOSİKLETİN OTOBÜSTEN İNEN KADINA ÇARPMA ANI KAMERADA, System.String[]

Üsküdar'da motosiklet, İETT otobüsünden inen kadına çarptı. Kadın kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar otobüsün kamerasına yansıdı.

Olay, Çengelköy Güzeltepe Gelincik Durağında 2 Şubat'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İETT otobüsü yolcu indirmek için durağa yanaştı. Sağdan gelen bir motosiklet, otobüsten inen kadına çarptı. Kadın kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, durakta bekleyen otobüsten inen kadına motosikletin çarptığı görülüyor. Görüntülerin devamında yere düşen kadını motosikletli ve çevredekiler kaldırmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anı


- İstanbul
Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:52 Kaynak: DHA
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