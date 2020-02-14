Motosikletin otobüsten inen kadına çarpma anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motosikletin otobüsten inen kadına çarpma anı kamerada - Son Dakika

Motosikletin otobüsten inen kadına çarpma anı kamerada

6 saat önce

Üsküdar'da motosiklet, İETT otobüsünden inen kadına çarptı.

Üsküdar'da motosiklet, İETT otobüsünden inen kadına çarptı. Kadın kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar otobüsün kamerasına yansıdı.

Olay, Çengelköy Güzeltepe Gelincik Durağında 2 Şubat'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İETT otobüsü yolcu indirmek için durağa yanaştı. Sağdan gelen bir motosiklet, otobüsten inen kadına çarptı. Kadın kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, durakta bekleyen otobüsten inen kadına motosikletin çarptığı görülüyor. Görüntülerin devamında yere düşen kadını motosikletli ve çevredekiler kaldırmaya çalışıyor.

Motosikletin otobüsten inen kadına çarpma anı kamerada

Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:51 Kaynak: DHA
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