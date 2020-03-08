Motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

7 saat önce

Kilis'te, motosikletin otomobile çarpması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Kilis'te, motosikletin otomobile çarpması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.


Kanalboyu Caddesi üzerinde bulunan fen lisesi yanındaki yolda sürekli kazalar olması nedeniyle 'ölüm kavşağı' olarak adlandırılan bölgede bir motosiklet, seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yola savrulurken, kaza anı ve sonrası saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Aynı bölgede neredeyse her gün trafik kazası meydana geldiği belirtildi. - KİLİS

Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:46 Kaynak: İHA
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