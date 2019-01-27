Son Dakika Haberleri: Motosikletin Otomobile Çarpma Anı Kameralara Yansıdı 2 Yaralı

Motosikletin Otomobile Çarpma Anı Kameralara Yansıdı 2 Yaralı

8 dakika önce

ADIYAMAN'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Motosikletin Otomobile Çarpma Anı Kameralara Yansıdı 2 Yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde Ali taşı mahallesi Bozbey caddesi üzerinde Ali Kurt yönetimindeki 44 NA 540 plakalı otomobil ile cadde üzerinden karşı yönden gelen Mehmet Bilgin yönetimindeki 02 LD 843 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Bilgin (30) ve yoldan geçen yaya Tuğçe Tekin yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Adıyaman Üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi acil servisine götürdü.Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:06 Kaynak: DHA

Mehmet Bilgin, Adıyaman, 3. Sayfa
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