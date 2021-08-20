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Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada

20.08.2021 15:17

Son dakika 3. sayfa haberi: Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kameradaMotosikletin yan refüje çarpması, sürücü ve yolcunun düştüğü anlar kameraya yansıdı Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada

Motosikletin yan refüje çarpması, sürücü ve yolcunun düştüğü anlar kameraya yansıdı

Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Manavgat- Alanya D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde akaryakıt istasyonuna girmekte olan otomobilin sağından geçmek isteyen motosiklet, otomobile çarparak metrelerce sürüklendi.

Motosikletle birlikte beton zemine savrulan motosiklet sürücüsü Murat Boz ve motosiklette yolcu olarak bulunan Hüsna Taş yaralanırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Kaza yapan motosiklet sürücüsü Murat Boz hakkında kazanın ardından yola fırlayan ruhsatsız tabanca ile ilgili olarak Jandarma tarafından 6136 sayılı SKM'ten işlem yapıldığı bildirildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin akaryakıt istasyonuna dönmeye başladığı sırada, sağından hızla gelen motosikletin otomobile sağ kapı ve çamurluk kısmından çarptığı görülüyor.

Edinilen bilgiye göre kaza Alanya- Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Murat Boz'un kullandığı 11 AS 784 plakalı motosiklet, akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan Konstantın Aleksandrovıch Moısıa'nın kullandığı 07 AGL 106 plakalı otomobile sağ kapı ve çamurluk bölümünden çarptı. Çarpmanın şiddetiyle akaryakıt istasyonunun tabelalarına çarpan ve beton zeminde sürüklenen motosikletin sürücüsü Murat Boz ve yolcu Hüsna Taş yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi istasyon çalışanları ve yoldan geçen araç sürücüleri yaptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

"Kaza kamerada"

Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritte seyir halindeki otomobilin akaryakıt istasyonuna dönmek için sinyal verdiği, aynı istikamette emniyet şeridinde giden motosikletin otomobile çarptığı görüldü. Motosikletin sürüklenmesi ve sürücü ve yolcunun savrulduğu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada
Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada
Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada
Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada
Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada
Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada
Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada
Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada
Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada
Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada
Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada
Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada
Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada
Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada
Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada
Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada
Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada
Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada
Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada
Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada

Motosiklet, Otomobil, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Motosikletin, otomobile çarptığı dehşet veren kaza kamerada - Son Dakika


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