Motosikletin otomobile süratle çarptığı kaza kamerada - Son Dakika
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Motosikletin otomobile süratle çarptığı kaza kamerada

24.07.2022 07:08
Motosikletin otomobile süratle çarptığı kaza kamerada

Denizli'de anayolda seyir halindeyken dönmek isteyen otomobile aynı yönde ilerleyen motosiklet çarptı.

Denizli'de anayolda seyir halindeyken dönmek isteyen otomobile aynı yönde ilerleyen motosiklet çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda motosiklet sürücü metrelerce savrularak yaralandı.

Kaza; Çal ilçesi İsmailler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ilçeye doğru seyir halinde olan Halil S.(24) kontrolündeki 68 ACC 297 plakalı motosiklet, anayolda aniden dönek isteyen Ramazan S. (25) idaresindeki 20 NL 176 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü metrelerce havaya fırladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri motosiklet sürücüsünü yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü.

Öte yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aniden dönmek isteyen otomobile motosikletin çarpması ve sürücünün savrulması yer aldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletin otomobile süratle çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

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