Motosikletin park halindeki panelvana çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kayıtlarda, motosiklette yolcu olarak bulunan kişinin ayağa kalkması, kask takmadığı ve yerde yattığı görülen motosiklet sürücüsüne vatandaşların yardıma koşması görülüyor.

Başına aldığı darbeyle yaralanan sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan Kadir G, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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