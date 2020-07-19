Motosikletin park halindeki panelvana çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Motosikletin park halindeki panelvana çarpma anı güvenlik kamerasında

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, iki kişinin yaralandığı motosikletin park halindeki panelvana çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, iki kişinin yaralandığı motosikletin park halindeki panelvana çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Alınan bilgiye göre, Ada Caddesi'nde ilerleyen İbrahim G'nin kullandığı motosiklet, park halindeki 54 HC 400 plakalı panelvana çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün kafası, minibüsün arka camına çarptı.

Başına aldığı darbeyle yaralanan sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan Kadir G, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, motosikletin minibüse çarparak sürücünün kafasını vurmasıyla aracın camının kırılması yer alıyor.

Kayıtlarda, motosiklette yolcu olarak bulunan kişinin ayağa kalkması, kask takmadığı ve yerde yattığı görülen motosiklet sürücüsüne vatandaşların yardıma koşması görülüyor.

Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 13:56 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Motosikletin park halindeki panelvana çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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