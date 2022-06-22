Motosikletin plakasını maske ile kapatıp silahlı saldırıya giden şüpheli polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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Motosikletin plakasını maske ile kapatıp silahlı saldırıya giden şüpheli polis tarafından yakalandı

22.06.2022 04:25

Motosikletin plakasını maske ile kapatıp silahlı saldırıya giden şüpheli polis tarafından yakalandı Polisten kaçan şüpheliyi mahalleli elinde sopayla aradı Adana'da silahlı saldırı düzenleyeceği iddia edilen kişi yakalananınca gazetecilere, "Sana sıkacaktım" dedi Adana'da plakası maske...

Motosikletin plakasını maske ile kapatıp silahlı saldırıya giden şüpheli polis tarafından yakalandı

Polisten kaçan şüpheliyi mahalleli elinde sopayla aradı

Adana'da silahlı saldırı düzenleyeceği iddia edilen kişi yakalananınca gazetecilere, "Sana sıkacaktım" dedi

ADANA - Adana'da plakası maske ile kapatılmış motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi bir yere silahlı saldırıya gittiği sırada devriye gezen polisler tarafından fark edildi. Polisten hızla kaçan motosikletli şüpheliler, bir süre sonra motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Kaçan şüphelilerden birisi saklandığı hurda deposunda yakalanırken bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, plakası maske ile kapatılmış motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheliler hızla kaçmaya başladı. Kaçtıkları sırada polisler şüphelilerin birinin belinde tabanca olduğunu fark etti. Yaklaşık 3 kilometre kaçan şüpheliler Yüreğir ilçesi ara sokaklarda motosikleti bırakarak yaya olarak kaçmaya devam etti.

"Mahalleli elinde sopayla polisten kaçan şüphelileri aradı"

Polis ekipleri şüphelilerin izini kaybettirdiği sokağı abluka altına alarak arama çalışmalarına başladı. Bu sırada mahalle sakinleri ellerinde sopalarla aşağı inerek söz konusu şüphelileri yakalamak için etrafa bakındı.

Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler, kaçan şüphelilerden birini hurdacı deposunda sıkıştırdı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli hurdacı deposundan da kaçmak isterken polis havaya uyarı ateşi açtı. Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen şüpheli kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Şüphelilere ait bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, gazetecilerin polisten neden kaçtınız ve bir yere mi ateş edeceksiniz sorusuna, "Sana ne, işine bak ve sana sıkacaktım" cevabını vermesi dikkat çekti.

Polis diğer kaçan şüphelinin yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletin plakasını maske ile kapatıp silahlı saldırıya giden şüpheli polis tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletin plakasını maske ile kapatıp silahlı saldırıya giden şüpheli polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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