Motosiklet sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekip kaçan hırsız adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklet sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekip kaçan hırsız adliyeye sevk edildi

06.10.2022 11:17

Motosiklet sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekip kaçan hırsız adliyeye sevk edildi Motosiklet çalmak isterken sahibine bıçak çekip kaçan hırsız, polis ekiplerine yakalandı Bursa'da motor çalmak isterken yakalanıp bıçak çeken hırsız, Bursa polisinin başarılı çalışmaları sonucu kısa...

Motosiklet sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekip kaçan hırsız adliyeye sevk edildi

Motosiklet çalmak isterken sahibine bıçak çekip kaçan hırsız, polis ekiplerine yakalandı

BURSA - Bursa'da motor çalmak isterken yakalanıp bıçak çeken hırsız, Bursa polisinin başarılı çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yenimahalle'de bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde otoparka giren hırsızlık zanlısı, park halinde duran motosikletin yanına geldi. Alarm ötmeye başlayınca motosiklet sahibi hızla evden aşağıya indi. Hırsızla burun buruna gelen motosiklet sahibi hırsızı etkisiz hale getirmek istedi. O sırada belinden bıçağını çıkaran hırsız motosiklet sahibine bıçak çekerek kaçmaya başladı. O anlar ise site sakinlerinin telefonuna ve güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayın ardından motosiklet sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin M.S. olduğunu belirledi. Şüphelinin ikametine baskın yapan ekipler yatağın altında saklanırken yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsız adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Motosikletin sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekip kaçan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutukladı Motosikletin sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekip kaçan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutukladı Son dakika haber! 'Kozalak cinayeti' sanıklarına indirimle 15'er yıl hapis Son dakika haber! 'Kozalak cinayeti' sanıklarına indirimle 15'er yıl hapis DİŞ HEKİMİNİN ORGANLARI, NAKİL BEKLEYEN HASTALARA UMUT OLACAK DİŞ HEKİMİNİN ORGANLARI, NAKİL BEKLEYEN HASTALARA UMUT OLACAK
Kaynak: İHA

Motosiklet, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekip kaçan hırsız adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:24:41. #1.12#
SON DAKİKA: Motosiklet sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekip kaçan hırsız adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement