Motosiklet sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekip kaçan hırsız adliyeye sevk edildi
Motosiklet çalmak isterken sahibine bıçak çekip kaçan hırsız, polis ekiplerine yakalandı
BURSA - Bursa'da motor çalmak isterken yakalanıp bıçak çeken hırsız, Bursa polisinin başarılı çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yenimahalle'de bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde otoparka giren hırsızlık zanlısı, park halinde duran motosikletin yanına geldi. Alarm ötmeye başlayınca motosiklet sahibi hızla evden aşağıya indi. Hırsızla burun buruna gelen motosiklet sahibi hırsızı etkisiz hale getirmek istedi. O sırada belinden bıçağını çıkaran hırsız motosiklet sahibine bıçak çekerek kaçmaya başladı. O anlar ise site sakinlerinin telefonuna ve güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olayın ardından motosiklet sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin M.S. olduğunu belirledi. Şüphelinin ikametine baskın yapan ekipler yatağın altında saklanırken yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsız adliyeye sevk edildi.
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