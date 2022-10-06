Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yenimahalle'de bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde otoparka giren hırsızlık zanlısı, park halinde duran motosikletin yanına geldi. Alarm ötmeye başlayınca motosiklet sahibi hızla evden aşağıya indi. Hırsızla burun buruna gelen motosiklet sahibi hırsızı etkisiz hale getirmek istedi. O sırada belinden bıçağını çıkaran hırsız motosiklet sahibine bıçak çekerek kaçmaya başladı. O anlar ise site sakinlerinin telefonuna ve güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekip kaçan hırsız adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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