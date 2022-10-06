Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yenimahalle'de bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde otoparka giren hırsızlık zanlısı, park halinde duran motosikletin yanına geldi. Alarm ötmeye başlayınca motosiklet sahibi hızla evden çıkarak aşağı indi. Hırsızla burun buruna gelen motosiklet sahibi, hırsızı etkisiz hale getirmek istedi. O sırada belinden bıçağını çıkaran hırsız, motosiklet sahibine bıçak çekip, ardından kaçmaya başladı. O anlar, site sakinlerinin telefonuna ve güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletin sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekip kaçan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutukladı - Son Dakika

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