Motosikletin sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekip kaçan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutukladı - Son Dakika
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Motosikletin sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekip kaçan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutukladı

06.10.2022 17:41
Motosikletin sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekip kaçan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutukladı

Bursa'da çalmak istediği motosikletin sahibine yakalanıp bıçak çeken hırsız, Bursa polisinin başarılı çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı.

Bursa'da çalmak istediği motosikletin sahibine yakalanıp bıçak çeken hırsız, Bursa polisinin başarılı çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yenimahalle'de bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde otoparka giren hırsızlık zanlısı, park halinde duran motosikletin yanına geldi. Alarm ötmeye başlayınca motosiklet sahibi hızla evden çıkarak aşağı indi. Hırsızla burun buruna gelen motosiklet sahibi, hırsızı etkisiz hale getirmek istedi. O sırada belinden bıçağını çıkaran hırsız, motosiklet sahibine bıçak çekip, ardından kaçmaya başladı. O anlar, site sakinlerinin telefonuna ve güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayın ardından motosiklet sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin M.S. olduğunu belirledi. Şüphelinin ikametine baskın yapan ekipler, şahsı yatağın altında saklanırken yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme de zanlının tutuklanmasına karar verdi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletin sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekip kaçan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutukladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletin sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekip kaçan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutukladı - Son Dakika
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