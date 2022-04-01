"Motosikletin sesini dinleyeceğim" dedi, üzerine binip gitti - Son Dakika
Üye Girişi

"Motosikletin sesini dinleyeceğim" dedi, üzerine binip gitti

01.04.2022 17:27
"Motosikletin sesini dinleyeceğim" dedi, üzerine binip gitti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Motosikletin sesini dinleyeceğim" diyen hırsız, sahibinin gözü önünde motosikleti çaldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Motosikletin sesini dinleyeceğim" diyen hırsız, sahibinin gözü önünde motosikleti çaldı. Motosiklet sahibi neye uğradığını şaşırırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Mart Pazartesi günü Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki telefon teknik servisine gelen 50-55 yaşlarındaki bir şahıs, kapıdaki motosikletin sahibini sordu. Teknik servisin sahibi Sinami Göktaş, motosikletin kendisine ait olduğunu söyledi. İçeride biraz motosiklet hakkında sohbet eden şahıs, kendisinin de bir motosiklet almak üzere olduğunu ama çıkan sesi beğenmediğini söyledi. Daha sonra dışarı çıkan şahıs, Göktaş ile birlikte motosikleti incelemeye başladı. Göktaş motosikletin sesini dinlemek istediğini söyleyen şahsa anahtarını getirdi. Bir süre daha motosikleti inceleyen şahıs, daha sonra üzerine binerek motosikleti incelemeye devam etti. Bir anda motosikleti çalıştıran şahıs, sahibinin gözleri önünde motosikletle uzaklaştı. Önce ne olduğunu anlamayan Göktaş, motosikletinin çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi. O anlar ise Göktaş'ın iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"VİCDANI VARSA MOTORUMU GERİ GETİRİR"

Sinami Göktaş, gözünün önünde motosikletini çalacaklarının aklına gelmediğini belirterek, "Bundan 5-6 gün önce motosiklet almaya geliyormuş gibi biri iş yerime geldi. Daha sonra inceleme başladı ve denemek için üzerine bindi ve bölgeden uzaklaştı. O günden beri kendisinden haber alamıyorum, bir daha geri dönmedi. Durumu polise bildirdim, ekipler olayı araştırıyor. O şüpheli daha önce Aydın'ın Didim ilçesinde ve İzmir'de aynı taktikle motosiklet hırsızlığı yapmış. Şüpheli yanıma geldiğinde daha önce birisinden motor aldığını söyledi, motorun sesini sevmeyip kaporasını geri verdiğini belirtti. O yüzden motorun sesini dinlemek istedi. Sesini kontrol ettikten sonra frenlerini kontrol ediyormuş gibi yapıp biraz ileri geri yaptıktan sonra üzerine bindi ve gitti. Kaldırımdan dönecekmiş gibi yaptı, ondan sonra dümdüz devam etti. Motoru alalı 2,5 yıl oldu, hatta ucuza almıştım İstanbul'dan, motorumu seviyordum. 50-55 yaşlarında bir insandı, bu kadar yaşlı bir insandan beklemiyordum. Vicdanı varsa motorumu geri getirir" dedi.

(Eren Ayhan - Hamdi Yörür-İHA)

Motosikletin sesini dinleyeceğim dedi, üzerine binip gitti
Motosikletin sesini dinleyeceğim dedi, üzerine binip gitti
Motosikletin sesini dinleyeceğim dedi, üzerine binip gitti

YORUMLAR
500
'Motosikletin sesini dinleyeceğim' dedi, üzerine binip gitti 'Motosikletin sesini dinleyeceğim' dedi, üzerine binip gitti Tonlarca mermer tablet üzerine düştü! Talihsiz adam, hastanede hayatını kaybetti Tonlarca mermer tablet üzerine düştü! Talihsiz adam, hastanede hayatını kaybetti Son dakika haberi: Zanlının inceleme bahanesiyle sahibini kandırıp motosikletini çalması kameraya yansıdı Son dakika haberi: Zanlının inceleme bahanesiyle sahibini kandırıp motosikletini çalması kameraya yansıdı

Motosiklet, Bodrum, Muğla, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Motosikletin sesini dinleyeceğim' dedi, üzerine binip gitti - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
16:54 Osmanlı döneminin "Sadaka taşı" uygulaması teknolojiye uyarlandı!
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 17:32:29. #1.13#
SON DAKİKA: "Motosikletin sesini dinleyeceğim" dedi, üzerine binip gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement