"Motosikletin sesini dinleyeceğim" dedi, üzerine binip gitti - Son Dakika

"Motosikletin sesini dinleyeceğim" dedi, üzerine binip gitti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Motosikletin sesini dinleyeceğim" diyen hırsız, sahibinin gözü önünde motosikleti çaldı. Motosiklet sahibi neye uğradığını şaşırdı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

25 Mart Pazartesi günü Atatürk Caddesi üzerinde bir telefon teknik servisine gelen bir şahıs kapıdaki motosikletin sahibini sordu. Teknik servisin sahibi Sinami Göktaş motosikletin sahibi olduğunu söyledi. İçerde biraz motosiklet hakkında sohbet eden hırsız kendinin de bir motosiklet almak üzere olduğunu ama motosikletten çıkan sesi beğenmediğini söyledi. Daha sonra dışarı motosikletin yanına giden Hırsız, Göktaş ile birlikte motosikleti incelemeye başladı. Motosikletin sesini dinlemek istediğini söyleyen hırsıza, Göktaş motosikletinin anahtarını getirdi. Bir süre daha motosikleti inceleyen Hırsız daha sonra üzerine binerek motosikleti incelemeye davam etti. Bir anda motosikleti çalıştıran hırsız, Motosikletin sahibinin gözleri önünde motosikleti çaldı. Önce ne olduğunu anlamayan Göktaş bir süre sonra motosikletinin çalındığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildiri. 50 - 55 yaşlarında olan hırsızın izine rastlanamadı. O anlar ise Göktaş'ın iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Sinami Göktaş gözünün önünde motosikletini çalacaklarını aklına gelmediğini belirterek "Bundan 5-6 gün önce motosiklet almaya geliyormuş gibi biri iş yerime geldi. Daha sonra inceleme başladı ve denemek için üzerine bindi ve bölgeden uzaklaştı. O günden beri kendisinden haber alamıyorum bir daha geri dönmedi. Durumu polise bildirdim, ekipler olayı araştırıyor. O şüpheli daha önce Aydın'ın Didim ilçesinde ve İzmir'de aynı taktikle motosiklet hırsızlığı yapmış. Şüpheli yanıma geldiğinde daha önce birisinden motor aldığını söyledi, motorun sesini sevmeyip kaporasını geri verdiğini belirtti. O yüzden motorun sesini dinlemek istedi. Sesini kontrol ettikten sonra, frenlerini kontrol ediyormuş gibi yapıp biraz ileri geri yaptıktan sonra üzerine bindi ve gitti. Kaldırımdan dönecekmiş gibi yaptı, ondan sonra dümdüz devam etti. Motoru alalı 2,5 yıl oldu hatta ucuza almıştım İstanbul'dan, motorumu seviyordum. 50-55 yaşlarında bir insandı, bu kadar yaşlı bir insandan beklemiyordum. Vicdanı varsa motorumu geri getirir" dedi.