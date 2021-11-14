Motosikletin sıkıştırdığı araç takla attı: Anne-kız yaralandı - Son Dakika

Motosikletin sıkıştırdığı araç takla attı: Anne-kız yaralandı

MALATYA - Malatya'da motosikletin sıkıştırdığı ileri sürülen otomobil refüje çarptıktan sonra takla attı. Feci kazada anne ve kızı yaralanırken, motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Malatya- Ankara karayolu Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan G.G.G. yönetimindeki 44 AU 644 plakalı opel marka otomobil aynı yöne ilerleyen M.A.C. idaresindeki plakasız kawasaki motosikletin sıkıştırması sonucu yoldan çıkıp orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Ters dönen araçta sürücü ile kızı G.G. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne kız Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada olay yerinde durmayarak kaçan motosiklet sürücü ise olay yerine yaklaşık 4 kilo metre ilerde Kartal Kavşağı mevkiinde ekipler tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya karışan iki araçta çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.