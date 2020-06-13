Motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı kamerada - Son Dakika

Motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak devrildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak devrildi. Kazada sürücü Gamze Arslan (26) yaralandı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçedeki Sinanbey Mahallesi, Murat Caddesi'nde meydana geldi. Gamze Arslan'ın (26) kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırım üzerindeki elektrik panosuna çarpıp devrildi. Kazada, sürücü Arslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gamze Arslan ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi

Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı

39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı

CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular

Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım

Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı

Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu

Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı