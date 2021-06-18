Motosikletin üzerinde neye uğradığını anlamadı, yaka paça yakalanıp tutuklandı - Son Dakika

Motosikletin üzerinde neye uğradığını anlamadı, yaka paça yakalanıp tutuklandı

Suç makinesi 'binbir surat', bu defa belediye görevlisi kıyafetiyle iş başındaydı

Hırsızlık şüphelinin kaçmaya çalışıp yakalandığı o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

ANTALYA - Antalya'da büyük bölümü motosiklet hırsızlığı olmak üzere çok sayıda hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen ve polisin takibi sonucunda motosiklet üzerinde polisler tarafından yaka paça yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Manavgat'ın yanı sıra Alanya'da da çok sayıda motosiklet ve açıktan hırsızlık olayının faili olarak aranan, 14 Haziran akşamı 1'er saat arayla motosiklet, otodan hırsızlık ve açıktan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Barış K., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu Yayla Mahallesi Barbaros Bulvarında kaçmasına fırsat bırakılmadan yaka paça yakalandı.

3 gün önce çaldığı motosikletle yakalanan Barış K.'nin dikkat çekmemek için üzerinde Belediye Fen İşleri ve Temizlik ekiplerinin giydiği fosforlu yelek ile başında kask olması dikkatlerden kaçmadı. Polisleri görünce kaçmaya çalışan zanlı, üzerine atlayan polisler tarafından yakalanarak kelepçelendi.

Geçtiğimiz günlerde 3 ayrı tur otobüsünden kablo çalmak suçundan mahkeme tarafından araması da bulunan Barış K.'nin 3 gün önce çaldığı motosiklet ile 10 Haziran tarihinde jandarma bölgesinden çaldığı motosiklet sakladığı yerde bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Dikkat çekmemek için kıyafet değiştiriyordu

Barış K.'nin hem dikkat çekmemek, hem de sokağa çıkma yasağına takılmamak için son günlerde yaptığı hırsızlıklarda sokağa çıkma yasağı olmayan fırıncı ve kurye kıyafetleri giydiği belirlendi. Kıyafetler nedeniyle uzun süredir yakalanamayan Barış K.'nin 'binbir surat' olarak adlandırıldığı bildirildi.

Yakalanma anı güvenlik kamerasında

Barış K.'nin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Asayiş ekiplerince takibe alınan Barış K. Yayla Mahallesi'nden Barbaros Bulvarına çıkmak isterken polisten kaçamadı. Ekipler kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirdi. Barış K.'nin üzerindeki belediye personeli kıyafeti nedeniyle rahat olduğu gözlendi.

Motosiklette hırsızlık malzemeleri bulundu

Barış K.'nin yakalandığında kullandığı motosikletin oturağının altında bulunan bölmede hırsızlık olaylarında kullandığı eldivenler, şapka, maket bıçağı, bant ve poşet içerisinde çalıntı olduğu belirlenen kablolar ele geçirildi. Barış K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak Alanya cezaevine gönderildi.