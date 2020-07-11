Motosikletin üzerine balkona asılan halı düştü: 2 yaralı - Son Dakika

Motosikletin üzerine balkona asılan halı düştü: 2 yaralı

HATAY'da motosikletle seyir halindeyken bir apartmanın balkonundan üzerlerine halı düşen 2 kişi, hafif yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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