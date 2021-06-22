Motosikletin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam sırt üstü kaldırımın üstüne, motosiklet ise yola devrildi. Motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan Can Özdemir idaresindeki 34 DNH 837 plakalı motosiklet, yolun kenarında yürüyen 65 yaşlarındaki adama çarptı.

Küçükçekmece 'de, yolda yürüdüğü sırada motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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