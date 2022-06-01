Motosikletine çarpan kadını kovalarken sürücülerin tepkisiyle neye uğradığın şaşırdı...O anlar kamerada

Ölümden dönen motosikletli ortalığı birbirine kattı

İSTANBUL - Bakırköy Sahil yolunda bir otomobilin sollama yaptığı sırada çarpması sonucu ölümden dönen motosikletli, çılgına dönerek kendisine çarpan otomobili kovaladı. Otomobili durduran motosikletli, trafikteki diğer sürücülerin müdahalesi sonrasında olay yerinden ayrılırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, gün içerisinde Bakırköy Sahil Yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahil yolunda ilerleyen motosikletli, şerit değiştiren sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu ölümden döndü. Kazayı şans eseri hasar almadan atlatan motosikleti, kazadan sonra çılgına dönerek kendisine çarpan otomobili kovalamaya başladı. Yüksek sesle otomobil sürücüsünün sağa çekmesini söyleyerek kovalayan motosikletli, bir süre sonra aracı durdurmayı başardı. Otomobilin kadın sürücüsü kendisini anlatmaya çalışsa da, çılgına dönen motosikletli sakinleşmeyerek tutanak tutmak istediğini söyledi. Bu sırada trafikteki diğer sürücüler olaya müdahale olarak, motosikletliye küfürler savurup olay yerinden uzaklaştırdı. Yaşanan bu anlar ise motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.