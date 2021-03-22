Motosikletine çarptıkları hurda kağıt taplayan yabancı uyruklu genci darbettiler - Son Dakika

Motosikletine çarptıkları hurda kağıt taplayan yabancı uyruklu genci darbettiler

22.03.2021 02:14

Motosikletine çarptıkları hurda kağıt taplayan yabancı uyruklu genci darbettilerANTALYA'da hurda kağıt toplayan Suriye uyruklu genç, 3 kişinin saldırısı sonucu darbedilip, motosikleti ise kamyonetle ezildi.

ANTALYA -Motosikletine çarptıkları hurda kağıt taplayan yabancı uyruklu genci darbettiler

ANTALYA'da hurda kağıt toplayan Suriye uyruklu genç, 3 kişinin saldırısı sonucu darbedilip, motosikleti ise kamyonetle ezildi. Taş ve sopa darbelerdiyle ağır yaralanan yabancı uyruklu genç hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüphelilerden 2'si polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi üzerinde meydana geldi. Üzerinden kimlik bilgisi çıkmayan Suriyeli genç, hurda kağıt toplamak için motosikleti ile birlikte Fener Caddesi üzerinde bir çöp konteynerinin yanına yaklaştı. Bu sırada Ömer B. (18) yönetimindeki 07 BVR 49 plakalı transit kamyonet, yabancı uyruklu gencin motosikletine çarptı. Kaza sonrası araçtan inen Ömer B., Ali R. ve Haktan Ç., çıkan tartışmanın ardından Suriyeli genci yumruk, taş ve sopa ile darbetti. Suriyeli genç başına aldığı darbelerle baygınlık geçirirken, şüpheliler ise gencin motosikletinin üzerinden kamyonetle geçip, ardından yakmaya çalıştı.

ÇEVREDEKİLERİN TEPKİSİ ÜZERİNE ŞÜPHELİLER KAÇTI

Çevredeki vatandaşların tepkisi ile saldırganlar olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki Suriyeli genci Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3 KİŞİDEN 2'Sİ YAKALANDI

Polis, görgü tanıkların verdiği eşkal doğrultusunda şüphelilerin Ömer B., Ali R. ve Haktan Ç. olduğunu belirledi. Olayla ilgili başlatılan çalışmada plakası belirlenen kamyonet, Fener Mahallesi 1907 sokak üzerinde park halinde bulundu. Çevrede yapılan aramalarda şüphelilerden Ömer B. 1907 sokakta, Ali R. ise 1977 sokak üzerinde yakalandı. Diğer şüpheli Hakan Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

'ÇOK KORKTUK'

Kaçan şüphelilerin oturduğu evin bahçesine geldiğini belirten Ayşe Sakat, dışarıdan gelen sesler üzerine pencereye çıktıklarında 3 kişinin bahçeye girip saklanmaya çalıştığını ve daha sonra polislerin geldiğini söyledi.

'BİRAZ ALKOLLÜ GİBİYDİLER'

Mutfakta kahve yaparken bir ses duyduğunu ve dışarıya çıktığını belirten Hatice Acar ise, "Lambalarını söndürmüşler. Bir ses gürültüye hemen dışarıya çıktım. Ben dışarıya çıkınca birden üzerime doğru gelmeye başladılar. 2 kişi tarlanın içine doğru kaçmaya başladı. Kardeşim de birisine müdahale etti. Sonrasında polis ekipleri geldi yakaladı. Çocuklar biraz alkollü gibiydiler" diye konuştu.

Motosikletine çarptıkları hurda kağıt taplayan yabancı uyruklu genci darbettiler
Motosikletine çarptıkları hurda kağıt taplayan yabancı uyruklu genci darbettiler
Motosikletine çarptıkları hurda kağıt taplayan yabancı uyruklu genci darbettiler
Motosikletine çarptıkları hurda kağıt taplayan yabancı uyruklu genci darbettiler
Motosikletine çarptıkları hurda kağıt taplayan yabancı uyruklu genci darbettiler
Motosikletine çarptıkları hurda kağıt taplayan yabancı uyruklu genci darbettiler

Kamyonet, Suriyeli, Suriye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosikletine çarptıkları hurda kağıt taplayan yabancı uyruklu genci darbettiler - Son Dakika


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