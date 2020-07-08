Motosikletini çalan hırsıza seslendi: Motosikletimi getir, şikayetçi olmayacağım - Son Dakika

Motosikletini çalan hırsıza seslendi: Motosikletimi getir, şikayetçi olmayacağım

ADANA'da çiftçilik yapan Ali Emeç'in (35) Nisan ayında aldığı motosiklet, geçen pazar günü apartmanın önünden çalındı.

ADANA'da çiftçilik yapan Ali Emeç'in (35) Nisan ayında aldığı motosiklet, geçen pazar günü apartmanın önünden çalındı. Hırsızlık anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Emeç, motosikletini çalan hırsıza, "Kardeşim, bir hata yapmışsındır. Motosikletimi getir, senden şikayetçi olmayacağım" diye seslendi.

Kentte çiftçilik yapan Ali Emeç, Nisan ayında kredi çekerek 7 bin liraya motosiklet aldı. Emeç'in henüz 2 taksitini ödediği motosiklet, 5 Temmuz Pazar günü saat 04.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzur Evleri Mahallesi'ndeki iş yerinin önünden, kimliği belirlenemeyen kişi tarafından çalındı. Motosikletin çalınma anları, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sabah motosikletinin yerinde olmadığını görünce şok yaşayan Ali Emeç, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin, kaçış güzergahını belirleyen polis, motosiklet hırsızını yakalamak için çalışma başlattı.

'ELİM AYAĞIM GİTTİ'

Motosikletinin çalındığını görünce büyük üzüntü yaşadığını anlatan Emeç, "Motosikletim kapının önünde kilitliydi. Sabah uyandığımda motosikletin yerinde olmadığını görünce kalbim ortadan ikiye bölündü. Ben işimi gücümü bu motosikletle hallediyordum. Hırsız, elimi ayağımı kesti. Yeni motosiklet alacak durumum da yok. Şu an çok mutsuzum. Kullanamadığım motosikletin 5 ay daha parasını ödeyeceğim. Emniyet güçlerimize güveniyorum. İnşallah şahsı da motosikletimi de bulurlar" diye konuştu.

Emeç, motosikletini çalan hırsıza, "Kardeşim, bir hata yapmışsındır. Motosikletimi getir, senden şikayetçi olmayacağım" diye seslendi.


Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 10:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosikletini çalan hırsıza seslendi: Motosikletimi getir, şikayetçi olmayacağım - Son Dakika
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