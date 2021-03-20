Motosikletini çalan şüpheliye saldırmak istedi, bekçiler engelledi - Son Dakika

BURSA İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece bekçileri, motosiklet hırsızını suçüstü yakaladı. Motosiklet sahibinin, şüpheliye saldırı girişimi de bekçiler tarafından engellendi.

Hırsızlık girişimi, dün gece İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi 1. Lale Sokak'ta yaşandı. Savaş B., motosikletini park edip evine girdi. Bir süre sonra ise, devriye gezen gece bekçileri, motosikletin bir şüpheli tarafından götürüldüğünü fark etti. Şüpheli, yaşanan kovalamaca sonunda yakalandı. Plakadan ulaşılan motosiklet sahibi Savaş B. de bekçilerin yanına geldi. Motosikleti teslim alan Savaş B., Muhammet A. olduğu belirlenen şüpheliye saldırmak istedi. Savaş B., bekçiler tarafından engellendi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardında şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü dökümü-----------------Şüphelide detaylar-Motosiklet sahibinden detaylar-Olay yeri ve motosikletten detaylar

-Saldırı girişiminin engellenmesi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),