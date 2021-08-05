Motosikletini satacağı gün hırsızlara kaptırdı - Son Dakika

Motosikletini satacağı gün hırsızlara kaptırdı

Güpegündüz hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Motosikleti çalınan Ramazan Tahtacı:

"Ben motosikleti satmak için anlaşıp kaporasını almıştım"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir kaporta ustasının satmak için anlaştığı motosikletini, aynı gün dükkanının önünden dakikalar içinde çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Uluönder mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 52'nci blokta bulunan bir dükkanın önünde saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. Kaporta ustası Ramazan Tahtacı, işletmesindeki yoğunluk nedeniyle motosikletini dışarda bırakarak çalışmaya başladı. Esnafın çalıştığı saatlerde motosikleti kurcalayan hırsızlık şüphelisi, çevrede bulunan diğer dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı. Pişkin hırsız, motosiklet sahibi Ramazan Tahtacı'dan yolu açmasını da istedi. Dükkanın önünde bulunan arabaları yoldan alan Tahtacı, tekrar çalışmaya başladığı esnada motosikletinin çalındığını duydu. Hızlı bir şekilde dışarı çıkan motosiklet sahibi, hırsızın peşinden bir süre koştuktan sonra otomobille de takip etmesine rağmen şahsı ve motosikleti bulamadı. Motosikletini satmak için bir vatandaşla anlaştığını, hatta kapora aldığını dile getiren Tahtacı, hem kendisinin hem de motosikleti satacağı vatandaşın mağdur olduğunu ifade etti. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

"Meğerse yolu hırsıza açmışız"

Motosikletini çalan şahsın güpegündüz rahat hareket etmesine şaşırdığını ifade eden Ramazan Tahtacı, "Cıvata almaya çıkmıştım, motosikletle geldim ancak dükkanın önüne müşteri araç park etmiş. Ben zaten normalde dışarıda bekletmiyorum motosikleti ancak kısa süreliğine dükkanın karşısına koydum. O sırada biri geldi ve yol açmamızı istedi. Ben de tamam açalım dedim. Meğerse yolu hırsıza açmışız. Biraz sonra bir müşterim geldi, 'ağabey senin motor gidiyor' dedi. Ben de arabayla arkasından gittim ama yakalayamadım. Zaten motosikleti en başta biraz kurcalamış. Ben onun cesaretine anlam veremedim. Bir de geliyor pişkin bir şekilde bana yolu açtırıyor. Artık alışmış demek ki, çok rahat. Ben motosikleti satmak için anlaşıp kaporasını almıştım. Çalındığı gün satışını verecektim. Alacak olan kişi de mağdur oldu. Yatırımını bozdurmuş almak için" dedi.