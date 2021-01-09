Motosikletini satıp abisini evlendirecekti, hırsızlar izin vermedi - Son Dakika

Motosikletini satıp abisini evlendirecekti, hırsızlar izin vermedi

09.01.2021 10:29

Motosikletini satıp abisini evlendirecekti, hırsızlar izin vermedi İstanbul Zeytinburnu'nda 60 bin TL değerindeki motosikletin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosikletini satıp abisini evlendirecekti, hırsızlar izin vermedi

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda 60 bin TL değerindeki motosikletin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikletini satmayı planladığını ifade eden Özgür Gültekin, "Abimi evlendirmeyi düşünüyorduk. Abimi evlendirmek de nasip olmayacak galiba" dedi.

Olay, Çırpıcı Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokağa giren 2 kişi Özgür Gültekin'in evinin önünde kilitli duran 60 bin TL değerindeki motosikleti gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri motosikletin kilidini kesti. O sırada etrafı kolaçan eden diğer şüpheli kilidi kırılan motosikleti iterek olay yerinden uzaklaştırdı. Olayı polis ekiplerine bildiren Özgür Gültekin, motosikletinin bulunmasını bekliyor.

Hırsızlık anı kamerada

Sokak içerisinde bulunan bir dükkanın güvenlik kamerası olay anını saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde şüphelilerin etrafı kolaçan ettiği görülüyor. Motosikletin demirliklere bağlı olduğu kilidi kıran şüpheliler motosikleti iterek uzaklaşıyor.

"Motosikletle gelmişlerdi"

Motosikletin sahibi Özgür Gültekin olay üzerine, "İki kişilerdi. Sabah saat 5.30 sıralarında geldiler. Bir kişi köşede bekliyordu. Diğer kişi motorun kilidini kesiyordu. Kesildikten sonra kesen kişi o bölgeden ayrılıyordu. Köşede bekleyen kişi motoru alıp kilidi zaten kırılmış şekilde götürmeye çalışıyordu. Kilidi kesen kişi köşede bekliyordu. Motosikletle gelmişlerdi. Motosiklete binip arkadaşına yardım edip gittiler. Başka gördüğümüz bir şey yok. Kamera kayıtları bu kadar gösteriyordu" dedi.

"5 dakika içinde motoru alıp gidiyorlar"

Olayı güvenlik kameralarından izleyen Gültekin, "Direksiyon kilidini de kırıyorlar. İttirerek götürüyorlar. Zaten köşeyi döndükten sonra kamera kaydı bulamıyoruz. Yüzleri de kapalı. Kask var kafalarında. Yüzleri de maskeli. Rahat bir şekilde gidip geliyorlar. 5 dakika içinde motoru alıp gidiyorlar. Bu kadar rahat bir şekilde geliyorlar. Kameranın altından da geçiyorlar" şeklinde konuştu.

"60 bin liraydı"

Motosikletin değeri hakkında konuşan Gültekin, "60 bin liraydı. Ben motosikletli kuryeyim. 7-8 senedir çalışıyorum. Aileme destek olmaya çalışıyorum. O motoru almak için bütün servetimi onun üzerine dökmüştüm. Yapabileceğimiz en fazla oydu. Asgari ücretle çalışan insanlarız. Alım-satım yapacaktım. 2-3 kuruş üzerine gelir de belki yükselir diye" düşündük

"Abimi evlendirmeyi düşünüyorduk"

Motosikletin parasıyla abisini evlendirmeyi düşündüğünü söyleyen Gültekin, "Abimin evlendirme masrafı da çıkar dedik. Abimi evlendirmeyi düşünüyorduk. Abimi evlendirmekte nasip olmayacak galiba. İş bulmuştuk. Motosikletim çalındı diye yeni bir işe başlayacaktım. Adam 'Gelme' dedi. 'İlk baştan böyle yapıyorsan hiç gelme' dedi. İşimden de oldum. İş de bulamayacağım. Zaten zor bulmuştum" diyerek mağduriyetini ifade etti.

Motosikletini satıp abisini evlendirecekti, hırsızlar izin vermedi
Motosikletini satıp abisini evlendirecekti, hırsızlar izin vermedi
Motosikletini satıp abisini evlendirecekti, hırsızlar izin vermedi
Motosikletini satıp abisini evlendirecekti, hırsızlar izin vermedi

Zeytinburnu, Türk Lirası, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletini satıp abisini evlendirecekti, hırsızlar izin vermedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi Kısıtlamayı ihlal eden alkollü kadından gazetecilere tehdit: Eniştem savcı, o görüntüleri silin MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı         
09:42
Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi         
09:23
"Gizemli Yol'a" giren araçlar kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor         
08:37
Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu         
08:23
Çukur'un 111. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Nejat İşler diziye geri dönüyor Çukur'un 111. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Nejat İşler diziye geri dönüyor         
07:22
Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan Trump'tan sert sözler: Bizi susturamayacaksınız Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan Trump'tan sert sözler: Bizi susturamayacaksınız         
02:39
Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı         
23:25
İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım         
22:40
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı         
20:40
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:27
Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili         
17:09
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı         
13:41
Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı         
13:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 10:41:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosikletini satıp abisini evlendirecekti, hırsızlar izin vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei