Motosikletini sebze ve meyvelerle süsledi, törene katıldı - Son Dakika

SİNOP'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. ATV motosiklet ve mini römork kasayı meyve ve sebzelerle süsleyen manav Gökhan Canel, tören alanında ilgi odağı oldu.

Sinop Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için pandemi koşullarına uygun etkinlikler organize etti. İskele Meydanı'nda başlayan etkinliklerde renkli görüntüler de oluştu. ATV motosiklet arkasına mini römork takan manav Gökhan Canel, bu aracı da onlarca çeşit sebze ve meyveyle süsledi. ATV motosikletinin önüne dev bir kabak ve kavun koyan Canel, alkışlar eşliğinde tören alanından geçti. Aracına Atatürk portesi ve 'Atam izindeyiz' yazılı pankart da asan Canel, ilgi odağı oldu.