Motosikletinin bağlanmasına kızan şahıs çekici şoförünü böyle bıçakladı

Trafik uygulamasında motosikleti bağlandı, otoparka kadar çekiciyi takip ederek şoförünü bıçakladı

BURSA - Bursa'da motosikletinin bağlanmasına öfkelenen kişi, çekicinin üzerinden zorla almak istedi. Buna izin vermeyen çekici şoförünü ise bıçaklayarak kaçtı. Yaşanan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü motosikleti ile trafik ekiplerinin uygulamasına girdi. Trafik polisi tarafından sorgulanan motosikletin bazı evraklarının eksik çıkması üzerine bağlanarak çekiciyle otoparka götürüldü. Sürücü ise motosikletini alan çekiciyi ticari taksiyle otoparka kadar takip etti. Motosiklet sürücüsü burada taşkınlık yaparken çekici sürücüsü İhsan Y.'ın yardımına arkadaşları yetişti. Burada bir süre arbede yaşanırken motosiklet sahibi çekici şoförü İhsan Y.'yi baldır kısmından bıçakladı. Ardından yaşanan karmaşıklıktan faydalanan şüpheli, bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı İhsan Y.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri çekici şoförünü bıçaklayarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşananlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.