Motosikletinin değeri kadar ceza yedi - Son Dakika
Üye Girişi

Motosikletinin değeri kadar ceza yedi

16.03.2022 07:53

Motosikletinin değeri kadar ceza yedi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanırken trafik polisine yakalanan sürücüye 11 bin 645 lira para cezası kesildi.

Motosikletinin değeri kadar ceza yedi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanırken trafik polisine yakalanan sürücüye 11 bin 645 lira para cezası kesildi.

Çorlu ilçe merkezinde Trafik polisi ekipleri, plakasız motosikletlilere göz açtırmıyor. Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde plakasız trafikte seyreden bir motosikletli trafik polisi tarafından takibe alındı. Kısa süren kovalamaca sonrası, kaçan motosikletli santral mevkiinde yakalandı. 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü M.M.G.'nin ehliyeti olmadığı, kullandığı plakasız motosikletin de sigortası ve muayenesinin olmadığı ortaya çıktı.

Çekici vasıtasıyla motosiklet yediemin otoparkına konulurken, sürücüye de 11 bin 645 lira para cezası kesildi.

YORUMLAR
500
Sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü Sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü Kiev'deki Türk iş insanı her gün 1000 kadar Ukraynalıya ücretsiz yemek dağıtıyor Kiev'deki Türk iş insanı her gün 1000 kadar Ukraynalıya ücretsiz yemek dağıtıyor

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletinin değeri kadar ceza yedi - Son Dakika


Son Dakika
08:03 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:46 Rusya-Ukrayna savaşının 21. günü: Çatışmalar da sürüyor, diplomasi de! Bugün altıncı müzakere yapılacak
04:27 Ukrayna lideri Zelenski: Bu savaş Rusya için yoksulluk ve utanç ile bitecek
06:32 ABD Senatosu, Putin'e savaş suçu soruşturması açılmasını öngören tasarıyı onayladı
03:56 Bir darbe de AB'den: AB, Rus milyarder Roman Abramovich'i yaptırım listesine ekledi
05:29 Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Rusya, liman kenti Odessa'yı bombaladı
06:53 16 Mart 2022 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri mi geliyor?
01:10 Benzine 1 lira 66 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi
01:06 Putin'i teke tek dövüşe davet eden Elon Musk'a Kadirov'dan yanıt geldi: Çeçenistan'dan Elon yerine Elona olarak döneceksin
00:39 Türkiye'den kritik hamle geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi yapılması için talimat verdi, Rusya'dan ise yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 08:13:02. #1.12#
SON DAKİKA: Motosikletinin değeri kadar ceza yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement