Son Dakika Haberleri: Motosikletinin lastiği patlayan kurye ölümden döndü
Son Dakika Güncel Motosikletinin lastiği patlayan kurye ölümden döndü

Motosikletinin lastiği patlayan kurye ölümden döndü

1 saat önce

SANCAKTEPE'de motosikletinin lastiği patlayan kurye dengesini kaybederek düştü.

SANCAKTEPE'de motosikletinin lastiği patlayan kurye dengesini kaybederek düştü. Arkadan gelen araçların kazayı farketmesi üzerine, büyük bir faciadan dönüldü.

Kaza saat 1430 sıralarında Sancaktepe Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 BNK 534 plakalı motosikletin sürücüsü, lastiğinin patlaması üzerine dengesini kaybederek düştü. Arkadan gelen araçların motosikletliyi fark etmesi üzerine büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Yaralı sürücünün yardımına çevre sakinleri koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosikletinin lastiği patlayan kurye ölümden döndü

Sancaktepe, Osmangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:47 Kaynak: DHA
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