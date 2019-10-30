Motosikletinin lastiği patlayan kurye ölümden döndü

SANCAKTEPE'de motosikletinin lastiği patlayan kurye dengesini kaybederek düştü. Arkadan gelen araçların kazayı farketmesi üzerine, büyük bir faciadan dönüldü.

Kaza saat 1430 sıralarında Sancaktepe Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 BNK 534 plakalı motosikletin sürücüsü, lastiğinin patlaması üzerine dengesini kaybederek düştü. Arkadan gelen araçların motosikletliyi fark etmesi üzerine büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Yaralı sürücünün yardımına çevre sakinleri koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.