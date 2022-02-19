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Motosikletinin trafikten çekilmesine sinirlendi, annesini ve kızını tüfekle alıkoydu - Son Dakika

Motosikletinin trafikten çekilmesine sinirlendi, annesini ve kızını tüfekle alıkoydu

19.02.2022 03:33
Motosikletinin trafikten çekilmesine sinirlendi, annesini ve kızını tüfekle alıkoydu

KAYSERİ'de, trafik polislerinin şasi numarası olmaması nedeniyle motosikletini trafikten çekmesine sinirlenen Hüseyin Ş. (37), evine gelerek annesini ve kızını tüfekle alıkoydu.

KAYSERİ'de, trafik polislerinin şasi numarası olmaması nedeniyle motosikletini trafikten çekmesine sinirlenen Hüseyin Ş. (37), evine gelerek annesini ve kızını tüfekle alıkoydu. Polisin 3 saat süren çabasına rağmen ikna olmayan Hüseyin Ş., eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Babaanne ve torunu ise kurtarılarak koruma altına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Sarıgül sokaktaki müstakil evde meydana geldi. Hüseyin Ş., kent merkezinde motosikletiyle gezerken trafik polisleri tarafından durduruldu. Motosiklete yapılan kontrolde şasi numarasının olmadığı belirlendi. Bunun üzerine motosiklet otoparka çekildi. Duruma sinirlenen Hüseyin Ş., evine gelerek av tüfeğiyle annesini ve kızını alıkoydu.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri, Hüseyin Ş.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Ekipler, Hüseyin Ş.'ye motosikletini iade edeceklerini söylemesine rağmen Hüseyin Ş.'den olumlu yanıt alamadı. Bu sırada Hüseyin Ş., evdeki eşyalara da zarar verdi. Yaklaşık 3 saat süren çabaya rağmen Hüseyin Ş. ikna olmayınca, polis ekipleri eve operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında Hüseyin Ş., gözaltına alınırken annesi ve kızı ise kurtarıldı. Babaanne ve torunu, koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosikletinin trafikten çekilmesine sinirlendi, annesini ve kızını tüfekle alıkoydu
Motosikletinin trafikten çekilmesine sinirlendi, annesini ve kızını tüfekle alıkoydu
Motosikletinin trafikten çekilmesine sinirlendi, annesini ve kızını tüfekle alıkoydu
Motosikletinin trafikten çekilmesine sinirlendi, annesini ve kızını tüfekle alıkoydu
Motosikletinin trafikten çekilmesine sinirlendi, annesini ve kızını tüfekle alıkoydu
Motosikletinin trafikten çekilmesine sinirlendi, annesini ve kızını tüfekle alıkoydu
Motosikletinin trafikten çekilmesine sinirlendi, annesini ve kızını tüfekle alıkoydu
Motosikletinin trafikten çekilmesine sinirlendi, annesini ve kızını tüfekle alıkoydu
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Motosikletinin trafikten çekilmesine sinirlendi, annesini ve kızını tüfekle alıkoydu Motosikletinin trafikten çekilmesine sinirlendi, annesini ve kızını tüfekle alıkoydu Bıçaklanan alkollü şahıs ağır yaralandı Bıçaklanan alkollü şahıs ağır yaralandı Edirne'de polis ekiplerinin alkollü sürücüler ile imtihanı: 'Alkolmetreye üflemeyeceğim' Edirne'de polis ekiplerinin alkollü sürücüler ile imtihanı: 'Alkolmetreye üflemeyeceğim'

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosikletinin trafikten çekilmesine sinirlendi, annesini ve kızını tüfekle alıkoydu - Son Dakika


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