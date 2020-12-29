Motosikletiyle ağaca çarpan sürücü, yaşama tutunamadı - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kontrolünden çıkan motosikletle ağaca çarparak, ağır yaralanan Şevket Cantay Yücel (27), hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Kızlarpınarı Mahallesi Tatiş Sokak'ta meydana geldi. Şevket Cantay Yücel'in kullandığı 07 N 1233 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak, ağaca çarptı. Sürücü Yücel, ağır yaralanırken, kazayı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yücel, ambulansla ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Yücel, kurtarılamadı. Yücel'in cenazesi, savcı ve polis incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. Şevket Cantay Yücel'in cenazesinin memleketi İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.