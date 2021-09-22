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Motosikletiyle çarptığı kadın ve torununun ölümüne yol açan sanığa 5 yıl 5 ay hapis - Son Dakika

Motosikletiyle çarptığı kadın ve torununun ölümüne yol açan sanığa 5 yıl 5 ay hapis

22.09.2021 14:18
Motosikletiyle çarptığı kadın ve torununun ölümüne yol açan sanığa 5 yıl 5 ay hapis, System.String[]

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve torununa çarparak ölümlerine sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve torununa çarparak ölümlerine sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Urmamen ile taraf avukatları katıldı.

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığınca hazırlanan raporda asli kusurlu bulunan Urmamen, olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

İddia makamı, mütalaasında, sanığın "taksirle 2 kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Urmamen'e "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan verdiği 6 yıl 6 ay hapis cezasını, "iyi hal" indirimiyle 5 yıl 5 aya indirdi.

Urmamen'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken, sanığın ehliyetine de 2 yıl süreyle el koyuldu.

Olay

Mehmet Urmamen (25) idaresindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, 21 Nisan'da Meram ilçesi Beyşehir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Feruzet Koçak ile 6 yaşındaki torunu Ayşe Miray Doğru'ya çarpmıştı. Kazada, anneanne ile torun hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralanan Urmamen ise tedavisinin ardından tutuklanmış, hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Motosikletiyle çarptığı kadın ve torununun ölümüne yol açan sanığa 5 yıl 5 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosikletiyle çarptığı kadın ve torununun ölümüne yol açan sanığa 5 yıl 5 ay hapis - Son Dakika
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