Ağır yaralanan Urmamen ise tedavisinin ardından tutuklanmış, hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Mehmet Urmamen (25) idaresindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, 21 Nisan'da Meram ilçesi Beyşehir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Feruzet Koçak ile 6 yaşındaki torunu Ayşe Miray Doğru'ya çarpmıştı. Kazada, anneanne ile torun hayatını kaybetmişti.

Urmamen'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken, sanığın ehliyetine de 2 yıl süreyle el koyuldu.

Mahkeme heyeti, Urmamen'e "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan verdiği 6 yıl 6 ay hapis cezasını, "iyi hal" indirimiyle 5 yıl 5 aya indirdi.

İddia makamı, mütalaasında, sanığın "taksirle 2 kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığınca hazırlanan raporda asli kusurlu bulunan Urmamen, olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Urmamen ile taraf avukatları katıldı.

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve torununa çarparak ölümlerine sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Son Dakika › Güncel › Motosikletiyle çarptığı kadın ve torununun ölümüne yol açan sanığa 5 yıl 5 ay hapis - Son Dakika

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