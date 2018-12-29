Son Dakika Haberleri: Motosikletiyle Çarptığı Yaşlı Kadını Ambulansa Taşıdı

Motosikletiyle Çarptığı Yaşlı Kadını Ambulansa Taşıdı

1 saat önce

Etiler'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına motosikletli kurye çarptı.

Motosikletiyle Çarptığı Yaşlı Kadını Ambulansa Taşıdı, System.String[]
Etiler'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına motosikletli kurye çarptı. Motoru kullanan kurye, yaralı kadının başında uzun bir süre bekledikten sonra ambulansa taşınmasına da yardım etti.

Olay, saat 15.00'te Etiler Nispetiye Caddesi'nde gerçekleşti. Caddenin karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, park halinde bulunan bir aracın önünden aniden yola çıktı. Bu sırada yemek siparişi götüren 34 ET 2433 plakalı motosikletli kurye Mikail Tepe yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yere düşerken, kurye ise yaşlı kadına yardım etmeye çalıştı.

Başından bir an olsun ayrılmadı

Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına fırlayan yaşlı kadın hafif şekilde yaralandı. Düştüğü yerden kalkamayan kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekibi yerde yatan yaralı kadını sedyeyle ambulansa alarak hastaneye götürdü. Motosikletiyle kadına çarpan Mikail Tepe ise, sağlık ekiplerinin müdahalesi boyunca yaşlı kadının başında bekledi. Mikail Tepe ayrıca sedye üzerine alınan kadının ambulansa taşınmasına da yardımcı oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:11 Kaynak: İHA

Nispetiye Caddesi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FIFA Kokartı Takacak Türk Hakemler Belli Oldu Mahallede Korku Saçıyorlardı! Köpekler Toplatıldı, Sahibi Gözaltına Alındı

UBER Sürücüsü, Ücret Yüzünden Tartışma Yaşadığı Kadın Müşteriyi Ezdi Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 10:12:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletiyle Çarptığı Yaşlı Kadını Ambulansa Taşıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]