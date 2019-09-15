Son Dakika Haberleri: Motosikletiyle çaya düşen kişi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Motosikletiyle çaya düşen kişi öldü

46 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletiyle Emirdoğan Çayı'na düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Motosikletiyle çaya düşen kişi öldü, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletiyle Emirdoğan Çayı'na düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Umurlu Mahallesi'nde motosikletiyle seyreden Mehmet Kumcı (87), toprak yolda kontrolden çıkarak Emirdoğan Çayı'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kumcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kumcı'nın cenazesi, incelemelerin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Kumcı'nın yakınları gözyaşı döktü.

Umurlu, Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşine bıçakla saldırırken araya gireni öldürdü! 1 gün önce yazdığı not kan dondurdu
Aydın'da 2.5 hektar ormanlık alan yandı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önemli zirve için Ankara'ya geldi Sürüye düşen yıldırım, 60 koyunu telef etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 22:24:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletiyle çaya düşen kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]