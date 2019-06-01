Son Dakika Haberleri: Motosikletiyle denize uçtu
Son Dakika Güncel Haber

Motosikletiyle denize uçtu

10 dakika önce

Fatih Çatladıkapı sahilinde arkadaşının motosikletini sürmeye çalışan şahıs, motosikletle birlikte denize uçtu.

Motosikletiyle denize uçtu, System.String[]
Fatih Çatladıkapı sahilinde arkadaşının motosikletini sürmeye çalışan şahıs, motosikletle birlikte denize uçtu. Sahildeki balıkçılar tarafından kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 19.00 sularında Fatih Çatladıkapı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sahile gelen Mehmet D., Ramazan K., balık tutmaya çalıştığı sırada Mehmet D, üzerinde anahtar olan çalışır vaziyetteki arkadaşının motosikletini sürmek istedi. Motosiklete binen Mehmet D. kontrolü kaybedince motosikletle birlikte denize uçtu.
MOTOSİKLETLİNİN YARDIMINA BALIKÇILAR KOŞTU Denize düşen Mehmet D. çırpınarak kurtulmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada Mehmet D.'nin battığını gören balıkçılardan bazıları oltalarını bırakarak denize daldı. Balıkçılar dibe doğru batan Mehmet D.'yi kısa sürede kurtararak su yüzeyine çıkardı. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Mehmet D.'yi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
MOTOSİKLET EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONRASINDA DENİZDEN ÇIKARILDI Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ise inceleme yaptıktan sonra teknik olarak uygun olmadığı gerekçesiyle dalış yapmadan ayrıldı. Denizin dibine batan motosikletin için vinç ve özel dalgıçlara haber verildi. Olay yerine gelen dalgıçların yaptıkları çalışmalar sonrasında batan motosiklet denizden çıkarıldı.
(Medeni Topaloğlu-Vedat Bayraktar/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:01 Kaynak: İHA
Motosiklet, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İftara ne kadar kaldı? İşte 1 Haziran Cumartesi il il iftar vakitleri Yardım için Tanzanya'ya giden Gamze Özçelik'in paylaşımlarına beğeni yağdı Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i 20 bin iftariyelik dağıttı İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 22:11:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletiyle denize uçtu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]